Regionali. Il ‘Movimento Animalista’ a sostegno di Donato Toma

CAMPOBASSO. Il Movimento Animalista appoggerà, con una propria lista, il candidato Donato Toma alle prossime elezioni regionali in programma il 22 aprile. Lo farà correndo, per la prima volta in Italia, con un suo simbolo. Ad annunciarlo, oggi in conferenza stampa, la responsabile del Molise, Paola Liberanome. Alla conferenza era presente anche Toma.

“Come movimento – ha detto la Liberanome – abbiamo presentato il nostro programma. Si tratta di un movimento giovane che fa capo alla Brambilla. Siamo nati a maggio e adesso ci stiamo radicando sul territorio. I candidati animalisti in Lazio e in Lombardia sono confluiti in altre liste. Qui in Molise, invece, correremo con un nostro simbolo e una nostra lista. Con il candidato Toma abbiamo inteso condividere alcuni punti del nostro programma. I punti ai quali tengo tantissimo sono stati accolti e condivisi da Donato Toma e questa sua sensibilità non può farmi che piacere”.

