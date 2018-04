Regionali. I Sovranisti si presentano: “Puntare su economia e occupazione”

RIPALIMOSANI. Sviluppo economico, occupazione, passando per lo sport e le politiche per la famiglia. Questi sono solo alcuni dei temi presentati questa sera al ‘Coriolis’ di Ripalimosani dai rappresentanti del Movimento Nazionale per la Sovranità. La coalizione, coordinata in Molise da Carlo Perrella, correrà alle prossime regionali, in programma il 22 aprile, a sostegno del candidato presidente Donato Toma. Una lista, quella del movimento, composta da volti nuovi. “Non c’è nessun uscente – ha sottolineato l’ex ministro Gianni Alemanno, presente a Ripalimosani – Si tratta di una lista composta da tutti i rappresentanti della società civile; e stiamo – continua Alemanno – lavorando bene sul territorio. I candidati si stanno facendo conoscere, girano il Molise in lungo e in largo non solo per illustrare le linee programmatiche della coalizione di centrodestra ma soprattutto per ascoltare le istanze della gente”.

