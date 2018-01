Regionali, i sindaci del Molise stanno con Frattura

Il territorio sembra stare con Paolo di Laura di Laura Frattura. Questo il dato che è emerso nella serata di ieri a Campobasso. Il governatore ha incontrato sindaci e amministratori locali, in quella che doveva essere una riunione a porte chiuse e top secret. E invece si è trasformata in un bagno di folla inatteso per il presidente. Che ha voluto intorno a sé i rappresentanti delle istituzioni locali per sottoporsi al loro giudizio. La sala predisposta al Centrum Palace non è riuscita a contenere i tanti intervenuti ed è stato necessario un altro spazio per fare in modo che tutti potessero partecipare al ‘dibattito’. Breve il discorso introduttivo del governatore che durante l’incipit non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato andare alla commozione.

“Vedervi in tanti – ha esordito – dopo cinque anni vissuti come li abbiamo vissuti noi, e come li ho vissuti io, è la soddisfazione più grande, cosa più bella non potevo aspettarmi. Questa sera finalmente riusciamo a confrontarci e raccontarci cosa è successo nella nostra regione. Sono stati cinque anno difficili, principalmente per me e la mia famiglia (di nuovo lacrime del presidente accompagnate dagli applausi dei presenti), ma il dato certo è che siamo arrivati alla fine della legislatura con un Molise diverso rispetto a quello che avevamo trovato. Malgrado le scelte impopolari siamo riusciti ad invertire la rotta. Questa sera – ha proseguito – ci racconteremo le cose fatte, ma soprattutto ascolteremo voi per capire la vostra valutazione su questi 5 anni e soprattutto cosa pensate sia giusto prevedere per i prossimi 5. Tanto c’è ancora da fare, ma per il momento abbiamo l’orgoglio di sederci ai tavoli con le altre regioni e con lo Stato senza avere nulla da temere.

Non ci appartiene la retorica – ha rincarato il governatore – e nemmeno le promesse che sappiamo di non poter mantenere. Per questo siamo certi di non aver preso in giro nessuno di voi. Abbiamo mantenuto gli impegni e oggi (ieri ndr) abbiamo incassato anche la vittoria del rimborso del bollo per le popolazioni terremotate (atteso da anni). Nonostante qualche sindaco si intesti il successo su Facebook. Ma superiamo la società fatta di social dove spesso ci si nasconde dietro alle fake news e diciamoci le cose guardandoci negli occhi. E allora discutiamo di scuole, delle assunzioni in sanità, delle case della salute nei piccoli comuni che oggi sono realtà, della possibilità di elettrificare tutta la rete ferroviaria, da Campobasso a Isernia e dello straordinario successo dei bandi per l’area di crisi: questi sono i fatti sui quali ci piace confrontarci”.

Al tavolo, insieme al presidente Frattura, erano presenti la Giunta al completo con gli assessori Facciolla, Nagni e Veneziale e i consiglieri regionali di maggioranza Di Nunzio, Di Pietro, Parpiglia, Monaco e Ciocca.

In sala presenti circa 90 sindaci e oltre 110 rappresentanti delle istituzioni locali tra vicensindaci e consiglieri. In totale in sala erano presenti oltre 250persone.

Lungo e partecipato è stato il dibattito. A viso aperto e a tratti senza esclusione di colpi. Ma l’impressione degli addetti ai lavori è stata quella che il governatore sia uscito rafforzato dall’incontro di ieri sera con gli amministratori locali.

redpol

