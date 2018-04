Regionali. I 4 candidati presidente in onda questa sera a ‘Di Martedì’ (La7)

Le elezioni regionali in Molise ancora sulla ribalta dei media nazionali. Questa sera a ‘Di Martedì’ su La7, alle 21,10, protagonisti i 4 candidati alla presidenza della Regione Molise: Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound). I 4 aspiranti governatori, intervistati singolarmente, andranno in onda nel programma di Giovanni Floris in un servizio dedicato al prossimo appuntamento elettorale in Molise di domenica, 22 aprile.

