Regionali. Frattura verso la conferma, attesa ufficialità nelle prossime ore

Secondo fonti Ansa, si va verso la conferma della candidatura di Paolo Frattura a governatore della Regione Molise per il Centrosinistra, alle prossime Regionali del 22 aprile. Dai vertici del Pd nazionale sembra essere giunto, infatti, il via libera atteso in accordo con il partito locale e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Da Via Genova bocche cucite, eppure da Roma filtra l’intenzione di proseguire con il presidente uscente dopo un’attenta analisi dei risultati della riunione di ieri della segreteria regionale alla presenza del senatore Salvatore Margiotta, giunto dalla capitale in veste di capo dipartimento infrastrutture del partito della segreteria nazionale.

Si avvia, quindi, verso la definizione il quadro dei candidati a concorrere per Palazzo Vitale. Il centrodestra presenta il presidente dell’Ordine dei Commercialisti del Molise, Donato Toma, al quale è arrivata anche la telefonata di Berlusconi che ha messo il timbro sulla sua nomina. Nella coalizione spicca ‘l’assenza’ di Michele Iorio che questa mattina non era presente alla conferenza stampa di presentazione del neo candidato.

Il Molise 2.0 schiera, invece, il senatore uscente del Pd Roberto Ruta, mentre il Movimento 5 Stelle presenta Andrea Greco, il più giovane candidato alla presidenza della Regione.

