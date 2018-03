Regionali, Frattura: “Centrosinistra unito, spirito di comunità ha prevalso su protagonismi”

CAMPOBASSO. ”Sono felice perchè siamo riusciti a realizzare un progetto che sembrava impossibile, mettere insieme un centrosinistra nel quale sia prevalente lo spirito di comunità e di appartenenza rispetto ai protagonismi”. Questo il commento di Paolo Frattura a seguito della candidatura a presidente di Carlo Veneziale alle prossime regionali del 22 aprile. Il nome dell’assessore ha riunito il centrosinistra con il conseguente passo indietro del governatore uscente e di Roberto Ruta (Molise 2.0).

”Si volta pagina – ammette Frattura – e io personalmente farò quello che mi chiederà di fare Veneziale”. E in riferimento a una sua candidatura afferma: “Me lo chiedono, anche se la mia idea è quella di no. Comunque penso che per le regionali il ragionamento sia quello di guardare negli occhi il risultato del 4 marzo e spiegare che il voto spontaneo sia andato al M5S: ora bisogna capire come parlare a quegli elettori. C’è stata una responsabilità del Pd che non è riuscito ad entrare nel dibattito politico – prosegue il Governatore – il Pd non è mai sceso in campo, ha lasciato prevalere 4/5 temi che hanno attratto gli elettori, tipo il reddito di cittadinanza o le tasse ripetendo lo stesso errore fatto per il referendum. Lo spazio se lo sono preso chi ha invece dato quei messaggi”.

In Molise questo significa ”una difficoltà a spiegare l’eredità raccolta 5 anni fa – chiarisce Frattura – magari dovremmo parlare anche degli errori, ma pure degli atti concreti che abbiamo fatto. Per esempio so bene che sarà difficile raccontare ai molisani quello che abbiamo fatto con la sanità ma dovremo farcela: per esempio quando si parlava di carenza di personale, mentre ora abbiamo stabilizzato 900 persone. Tipo che mi si accusa di aver favorito la sanità privata, mentre quando sono arrivato su un bilancio totale della sanità molisana di 500 mln per le strutture private c’erano 127. Oggi invece su 580 mln ai privati ne vanno 112: fateli voi, i conti”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp