Regionali. Domani alle 12 scade il termine ultimo per la consegna delle liste

Il countdown per la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 22 aprile prossimo sta per finire. Scade domani alle 12. Certo è, che dal 5 marzo scorso passi indietro e cambiamenti di idea clamorosi hanno animato fortemente l’atmosfera tutt’altro che piatta dello scenario politico regionale e fino alla fine non sono esclusi i colpi di scena.

Intanto qualcuno già ha provveduto a recarsi in tribunale, su tutti i Cinque Stelle. I portavoce pentastellati, infatti, hanno effettuato già oggi il deposito della lista presso la Corte d’Appello di Campobasso.

Il candidato presidente è il 33enne, Andrea Greco, e tra i nomi in lista spicca quello della consigliera regionale uscente, Patrizia Manzo.

Questo l’elenco dei candidati 5 Stelle alla Regione: Patrizia Manzo, Valerio Fontana, Fabio de Chirico, Vittorio Monaco, Marialuisa Angelone, Marco Leva, Luigina Nuonno, Oreste Scurti, Angelo Primiani, Rita Santoro, Gianluca Monturano, Vittorio Nola, Adriana Niro, Paola Raspa, Pierluigi Caruso, Pierpaolo Terzano, Alberto Gentili, Stefania Gentile e Pina Laezza.

