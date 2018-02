Regionali. Di Pietro apre a Di Giacomo, c’è ipotesi di ‘grande coalizione’

“Farei un passo indietro nei confronti del giudice Enzo Di Giacomo a condizione che egli possa rappresentare il Molise intero e non una parte contro l’altra”, queste le ultime dichiarazioni di Antonio Di Pietro a proposito del candidato Governatore alle regionali del 22 aprile.

“L’idea di trovare un candidato presidente che trasversalmente mette d’accordo tutte le forze moderate – ha spiegato il pm – credo sia l’ideale. Penso che Di Giacomo rappresenti l’unità, se la vogliono, la stessa che potevo esprimere io nel centrosinistra”.

Poi Di Pietro sottolinea come lui e Di Giacomo siano stati segnati dallo stesso destino: il ritiro della disponibilità a candidarsi da parte del giudice per il mancato accordo all’interno del centrodestra sul suo nome, situazione simile alla sua con riferimento all’altro schieramento. “Io e Di Giacomo – sottolinea Di Pietro – siamo stati indotti a ritirare le nostre candidature proprio perché centrosinistra e centrodestra si dividevano e scontravano sui nostri nomi. Siamo persone serie – ha continuato Di Pietro – e non abbiamo alcuna intenzione di fare i candidati presidenti per mettere all’interno delle coalizioni l’uno contro l’altro”.

Infine, l’ex pm ha lasciato intendere di essere quindi aperto anche alla possibilità “di una grande coalizione, qualora ce ne fossero le condizioni”.

