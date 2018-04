Regionali, arriva in Molise il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni

Il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni sarà a Campobasso per tirare la volata al candidato governatore del centrosinistra Carlo Veneziale. La visita del Premier è in programma venerdì 13 alle ore 18 presso il Centrum Palace di Campobasso.

In calendario anche la visita di Cesare Damiano, lunedì 16 a Guglionesi, e del segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina che sarà in Molise mercoledì 18.

