Regionali 2018 – Segui lo spoglio in diretta sul sito de ‘Il Quotidiano del Molise’

Manca pochissimo alla chiusura dei seggi, alla quale seguirà immediatamente dopo l’inizio delle operazioni di scrutinio. Sono 331mila i molisani chiamati ad esprimere la loro preferenza sul futuro presidente della regione e sul rinnovo dell’assemblea di Palazzo D’Aimmo. Contrariamente alle Politiche, per le Regionali sembra non essersi registrata una vera e propria ‘corsa al voto’.

Infatti, contrariamente alle Politiche, l’affluenza alle urne per le Regionali sembra essere stata piuttosto bassa (alle 12 hanno votato il 15,17% degli aventi diritto al voto e alle 19, il 38,98%). Campobasso ha fatto registrare il dato più alto (alle 12 ha votato il 20,59% e alle 19, il 48,58%). Più bassa, invece, a Isernia (alle 12 il 17,65% e alle 19 il 44,29%).

Per quel che concerne i comuni, a San Martino in Pensilis sono stati in molti gli elettori a recarsi ai seggi: il 21,65% alle 12 e il 47,04% alle 19. Mentre a Duronia si sono registrati solo 4,83% votanti alle 12 e il 13,72% alle 19.

In occasione delle Regionali del 2013, nei medesimi orari, l’affluenza risultò essere ancora più bassa: alle 12, il 9,71% e alle 19 il 32,96%.

Sembra quindi che la bella giornata di sole ha spinto la maggior parte dei molisani, più a cogliere l’occasione di una gita fuori porta piuttosto che a decidere del proprio destino.

Si attende l’ultima rilevazione delle 23 a chiusura dei 394 seggi dislocati nei 136 comuni della regione.

Un appuntamento elettorale questo, che ha messo il Molise al centro del mondo come non mai. E il cui esito pare influenzerà fortemente e inevitabilmente ‘l’aria’ interna ai palazzi romani in vista della formazione del nuovo governo.

‘Il Quotidiano del Molise’ – come per le elezioni Politiche del 4 marzo scorso – offrirà ai suoi affezionati lettori online la possibilità di seguire lo spoglio in diretta. A partire dalle 23, infatti, basterà linkarsi direttamente sull’home page del nostro sito per rimanere aggiornati in tempo reale, minuto per minuto, sull’andamento delle operazioni di scrutinio e sui relativi voti acquisiti dai quattro candidati alla carica di governatore della regione Molise.

