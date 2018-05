Referendum sul programma di governo, Lega in piazza tra i cittadini

Continua la nostra presenza sul territorio e tra i cittadini per coinvolgerli al referendum indetto dalla Lega sul programma di governo dove tra l’altro spiccano l’abolizione della Legge Fornero, nuove regole per l’immigrazione, la legittima difesa, flat tax, riformulazione dei trattati europei.

Ad ogni cittadino, verrà consegnata una scheda dove potrà esprimere il suo Si o il suo No e, una volta votato la stessa verrà riposta in un’apposita urna. I gazebo, saranno presenti a sabato 19 e domenica 20 maggio a Campobasso in Piazza Municipio dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e a Termoli in Corso Nazionale. Il Coordinamento Provinciale della Lega di Campobasso presieduto da Aida Romagnuolo, che organizza gli eventi, invita tutti i cittadini a recarsi presso i propri banchetti per esprimere la loro opinione sull’accordo di governo che vede, da una parte la stessa Lega, e dall’altra il movimento M5S.

