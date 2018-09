CAMPOBASSO

Si è conclusa alle 20 di questa sera (domenica 23 settembre) “Il Sorriso da Record”, l’evento organizzato a Campobasso dall’Associazione Onlus Molise Sorriso e sostenuto dal Comune. Una prima edizione nata con lo scopo di raccogliere fondi per contrastare la povertà educativa e consentire anche alle fasce più deboli di poter praticare sport. Da giovedì 20 settembre e fino a a poco fa, Piazza Municipio è stata il punto centrale della manifestazione con aree sportive, street food, animazione, performance, musica, giochi per i più piccoli e campi di volley. Il cuore dell’evento è stata la partita di pallavolo più lunga e con il maggior numero di partecipanti: 24 ore no stop con 24 giocatori che si sono alternati, senza mai fermarsi, sul campo di gioco, per tentare di salire sul tetto del mondo. La partita è iniziata ieri alle 19.30 ed è andata avanti, senza alcuna pausa. Alle 19.30 di oggi sono scattate le 24 ore no stop portando Campobasso nel Guinness dei Primati. Ma i giocatori hanno osato superare se stessi e sono andati avanti, fino alle 20, per stabilire immediatamente un nuovo record. Una vera e proria partita da Guiness dei Primati Mondiali. Soddisfatto per la prima edizione de “Il Sorriso da Record”, Raffaele Lucci, presidente dell’Associazione MoliseSorriso Onlus. «Il nostro obiettivo era raccogliere fondi per contrastare la povertà educativa delle fasce più deboli e ci siamo riusciti. Tantissime le persone che hanno partecipato alla manifestazione, complice il bel tempo ed il clima festoso vissuto a Campobasso. L’appuntamento è per il prossimo anno, con una nuova sfida.