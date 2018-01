Rava, altri quattro mesi e si torna alla normalità

Continuano i lavori di “sistemazione Idraulica del Torrente Rava” a Venafro, l’azienda, dato lo spostamento dei lavori sulla sponda opposta, ha richiesto sia al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, proprietaria della strada “Arginale del Torrente Rava”, e sia al Comune di Venafro, la chiusura in via temporanea, il tratto di strada intercorrente tra l’incrocio con la strada denominata “Camiciola”, e quello con la Strada Statale 85 Venafrana e del tratto sterrato sull’argine sinistro del Torrente Rava, per circa mesi 4 e con decorrenza dal 15 gennaio 2018.

Appena dopo la chiusura non sono mancate nell’immediato le lamentele da parte di alcuni commercianti della zona che lamentano già il calo delle vendite e ipotizzano delle conseguenze non indifferenti per i loro incassi. Dato che i lavori si protraggono solo per quattro mesi e che la Ditta esecutrice adotti tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità, i commercianti pazientano in attesa che i lavori finiscono al più presto per il bene comune. Rex

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp