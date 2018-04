Rapina in un’orologeria in centro, Polizia sul posto

Rapina in pieno centro, poco fa, a Campobasso. Due persone si sono introdotte nell’orologeria Tempus di via Mazzini uscendone poi di corsa. Immediatamente sul posto la Polizia che non è riuscita a fermare i due in fuga. Al momento sembrerebbe ammontare a 12mila euro circa il valore del bottino. Tempus vende orologi di un certo livello come Rolex, Tah Heuer e altre prestigiose marche, molto costose. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp