Rapina in farmacia, arrestato l’autore

E’ un 27enne della provincia di Campobasso l’autore della rapina messa a segno ieri presso la farmacia Molise di via Calabria. Al giovane la Polizia di Stato è risalita nella notte quando è stato tratto in arresto. I dettagli verranno svelati in una conferenza stampa in Questura in mattinata.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp