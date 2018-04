Rapina ed estorsione, latitante nella rete dell’Arma

Era ricercato da oltre un mese, in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla competente Autorità Giudiziaria per i reati di rapina ed estorsione, commessi nel passato in provincia di Messina. Ma è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Bagnoli del Trigno: si tratta un pregiudicato originario della provincia di Isernia, già con a carico numeri precedenti per reati in materia di truffa, ricettazione e furto, commessi tra Isernia e altre provincie del territorio nazionale. Il ricercato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere d Isernia, dove dovrà scontare una condanna alla pena di sei anni di reclusione.

