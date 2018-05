Rapina alla Farmacia Molise di via Calabria

16:34. CAMPOBASSO. Pochi minuti fa è stata compiuta una rapina ai danni della Farmacia Molise di via Calabria a Campobasso. Un uomo, a bordo di uno scooter vecchio modello, pare abbia fatto irruzione intimando alla commessa in servizio di consegnare il denaro in cassa. Al momento sul posto ci sono pattuglie della Polizia di Stato e ancora non è chiaro se il bandito sia riuscito a fuggire con il bottino. I poliziotti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire se è possibile individuare l’autore del colpo.

Seguono aggiornamenti

