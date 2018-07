Raid in due supermercati nella notte, sottratti 20mila euro oltre a gioielli e preziosi

TERMOLI. Ladri scatenati nella notte tra lunedì e martedì a Termoli, dove lungo via Corsica si è verificato un doppio furto con scasso ai danni dei supermercati Grand Risparmio ed Md discount.

Al Gran Risparmio una banda di cinque persone incappucciate e coperte dalle mimetiche hanno assaltato i locali prima al piano superiore scassinando i registratori di cassa e poi, in direzione del magazzino, hanno forzato le porte e, servendosi di un muletto, hanno sfondato i locali delle casseforti. Sono riusciti a portare via, secondo le prime stime, contanti per circa 20mila euro, oltre a gioielli e preziosi custoditi per motivi personali proprio nelle casse di metallo. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso piazzate nei locali. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato di Termoli. Ad accorgersi del furto all’Md Discount, invece, è stata la direttrice che si è sentita male. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp