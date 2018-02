Raid di furti sul lungomare: villette e case prese di mira

TERMOLI. Ad agire, con tutta probabilità, è stata una banda bene organizzata, persone del mestiere che sapevano quando e dove colpire. Raid di furti nelle villette e negli appartamenti che si trovano sul lungomare di Termoli, spesso utilizzati solo come case delle vacanze e quindi il più delle volte chiusi e disabitati nel corso dell’inverno. Un particolare, questo, che non deve essere sfuggito ai malviventi che tra ieri e oggi hanno ‘razziato’ all’interno di sette abitazioni tutte sul lungomare di Termoli. Il modus operandi è pressoché identico in tutti i furti: i malviventi avrebbero forzato porte di ingresso e finestre e una volta all’interno avrebbero portato via televisori e oggetti di valore. Colpi studiati e portati a termine con la relativa tranquillità di chi sa di non essere disturbato. Una brutta sorpresa per i proprietari delle abitazioni che hanno subito fatto denuncia alle forze dell’ordine. Forse esperti del mestiere che avrebbero ripulito gli appartamenti di tutto quello che di prezioso contenevano. Grande la preoccupazione per i proprietari per questa escalation che arriva dopo i colpi successivi messi a segno ai danni di alcune tabaccherie sempre di Termoli.

