Raid di furti a Roccaravindola e Macchia d’Isernia, prese di mira villette e case

ROCCARAVINDOLA. Nella serata di ieri, sabato 17 marzo, una serie di furti hanno interessato i comuni di Macchia di Isernia e Roccaravindola. Prese d’assalto due villette e un’abitazione. Quest’ultima di proprietà di un’anziana 80enne, situata in una frazione di Roccaravindola, dalla prime testimonianze sembrerebbe essere stata presa d’assalto nel mentre la donna era fuori per degli acquisti. L’anziana, già vittima in passato di altri furti, al rientro a casa si sarebbe accorta dell’intrusione trovando il portone d’ingresso sfondato.

In corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Venafro per risalire ai responsabili.

