Ragazzi di colore pestano connazionale su una linea autobus molisana (IL VIDEO)

Un episodio di cronaca, che riportiamo come tale, è avvenuto ieri su una linea di autobus molisana. C’è stata una rissa, o meglio sarebbe dire un pestaggio, tra ragazzi di colore. Non è noto se si tratti di immigrati regolari, rifugiati o clandestini. Fatto sta che su un autobus della Sati, costretto ad accostare lungo il tragitto, due ragazzi hanno violentemente colpito un loro connazionale. Prima all’interno dell’autobus e successivamente lo hanno condotto all’esterno dove hanno continuato ad infierire, tra gli sguardi attoniti dei presenti. Tra i quali c’è stato chi ha ripreso la violenta scena con un telefonino ed ha inviato una segnalazione anonima alla nostra redazione. Che ha deciso, dopo aver raccolto le necessarie informazioni di conferma, di pubblicare il video per dovere di cronaca, dovere al quale non ci sottraiamo mai. Lungi da noi voler alimentare l’intolleranza, ma è evidente che non è possibile assistere a tali scene.

Sembrerebbe che l’episodio sia avvenuto sull’autobus che conduce a Castellino /tragitto Castellino-Petrella-Campobasso) e parrebbe anche che gli autori del folle gesto abbiano anche semidistrutto il veicolo sul quale viaggiavano. Dovrebbe trattarsi di ragazzi che alloggiano a Castellino nuovo dove è presente uno stabile che accoglie ragazze madri.