Radioterapia oncologica, in arrivo 1,65 milioni

CAMPOBASSO. Sono stati sbloccati 100 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica delle Regioni del Mezzogiorno, di cui 1,65 milioni sono stati destinati al Molise. Dopo sette mesi di attesa, infatti, è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera del Cipe in attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017. Le risorse sono a valere sulle risorse residue del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico. La quota di 100 milioni di euro è destinata nello specifico alla riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione.

