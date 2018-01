Raddoppio linea Termoli-Lesina. Buon esito incontro a Roma con vertici Rfi

Ha avuto esito positivo, secondo il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, l’incontro tenutosi a Roma con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio della linea ferroviaria Termoli-Lesina. In particolare, il primo cittadino mira all’interramento della strada ferrata in città e ad altre opere ferroviarie, tra cui anche lo spostamento della sottostazione elettrica. “Sono soddisfatto dell’incontro – ha dichiarato Sbrocca – e dell’intesa che si è creata con i vertici di RFI. L’intervento porterà a Termoli opere di riqualificazione e servizi per i cittadini, rendendo la città ecocompatibile e al passo con i tempi e la stazione più funzionale ed attrattiva”.

Non resta ora che attendere il nuovo incontro che si terrà a fine gennaio a Termoli per verificare se gli interventi prefissati sono fattibili e i tempi della loro realizzazione.

