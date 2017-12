Raddoppio ferroviario tratto Termoli-Lesina, via libera dal Cipe per primo lotto

Via libera del Cipe all’intervento per il primo lotto – tratto Lesina – Ripalta – per il raddoppio ferroviario del tratto Termoli – Lesina. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, riunitosi nella giornata di venerdì presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, ha infatti approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale dei tre previsti, con prescrizioni e raccomandazioni. Quanto ratificato a Roma rappresenta un deciso passo in avanti verso il raddoppio della tratta ferroviaria Termoli – Lesina, l’unica a binario semplice della Direttrice ferroviaria Adriatica Bologna – Lecce, che si estende per 33 chilometri circa, e nell’attuale situazione rappresenta un freno enorme ai collegamenti ferroviari tra Nord e Sud Italia, penalizzando anche gli ingenti investimenti nell’Alta Capacità e Velocità, necessari per modernizzare le infrastrutture, limitare i disagi per la numerosa utenza e favorire l’economia e lo sviluppo delle regioni meridionali interessate. Per l’opera in questione la Regione Molise ha chiesto sia garanzie per la tutela paesaggistica e dell’inquinamento acustico, sia compensazioni e un progetto dirimente come quello dell’interramento dei binari della stazione di Termoli. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp