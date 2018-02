Raccolta differenziata, rimossi i vecchi cassonetti e estesa sosta Ecostop

CAMPOBASSO. L’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo, ha annunciato un nuovo passo avanti verso il completamento della raccolta differenziata nel centro storico di Campobasso. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso anno, mirava a raggiungere tre importanti obiettivi: risparmio, sicurezza e miglioramento della qualità della vita in città.

In questi giorni sono stati rimossi i vecchi, pericolosi e maleodoranti cassonetti che erano rimasti nell’area del borgo antico e in seguito a ciò l’Amministrazione invita i residenti della zona a conferire i rifiuti nell’Ecostop.

Per facilitare le operazioni di conferimento dei rifiuti presso i raccoglitori in aggiunta ai normali cassonetti, la Sea che gestisce il servizio di raccolta, ha aumentato la sosta degli stessi che è passata da 3 a 5 ore. “È necessaria adesso – questo l’appello dell’assessore Ramundo – la collaborazione di tutti i cittadini che popolano il centro storico. Dopo la rimozione dei vecchi cassonetti non si possono abbandonare i rifiuti in strada, se non si vuole compromettere la salute di tutti”.

Da Palazzo San Giorgio, inoltre, comunicano che a disposizione dei cittadini interessati dal nuovo servizio una squadra di guardie ambientali, pronte a rispondere alle loro domande e a raccogliere le segnalazioni di eventuali casi di abbandono dei rifiuti. L’abbandono ovviamente verrà punito con sanzioni, come previsto dalla legge.

Inoltre, per una maggiore sicurezza del centro storico, sono stati installati i diffusori para-pedonali e posizionate le telecamere per il servizio di videosorveglianza.

Grazie al servizio aggiuntivo predisposto per l’Ecostop, la raccolta differenziata sarà garantita anche per le fasce più deboli di residenti.

Restando in tema di ambiente, introdotte novità anche per quel che concerne gli ‘amici a 4 zampe’ come l’introduzione dei nuovi dog toilet e dei nuovi cestini per i rifiuti da passeggio.

L’Amministrazione si dice orgogliosa di promuovere queste azioni che permetteranno di allineare la qualità della vita di Campobasso agli standard internazionali, ma insiste sulla collaborazione e sul senso di responsabilità dei cittadini quale fattore essenziale per raggiungere i traguardi sul fronte ambiente che ci si augura di tagliare al più presto.

