Raccolta differenziata partita anche nel comune di Fornelli

E’ iniziata, sull’intero territorio comunale di Fornelli, comprese tutte le frazioni, il servizio di raccolta differenziata

dei rifiuti “porta a porta”. Si tratta, come spiegato anche dal sindaco Giovanni Tedeschi, di uno dei servizi più attesi e considerati importanti da parte dell’attuale Amministrazione Comunale cittadina. Servizio essenziale perché ha un peso non indifferente sull’ambiente e sulla salute della cittadinanza tutta. Servizio per il quale e soprattutto per il buon funzionamento occorrerà la collaborazione veramente di tutti. Per questo motivo, nelle settimane passate, l’Amministrazione comunale di comune accordo con l’Ecogreen, azienda che gestirà la differenziata a Fornelli, ha promosso ed organizzato incontri con i cittadini e nelle scuole, per illustrare il piano operativo in dettaglio.

