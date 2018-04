Raccolta differenziata nel centro storico, in programma il servizio svuota cantine

CAMPOBASSO. Ancora novità per quanto riguarda la raccolta differenziata nel centro storico del capoluogo. La prima riguarda il servizio di svuota cantine, raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomenstici. A partire da questo sabato e per i tre a seguire, infatti, sarà possibile smaltire materassi, letti, reti, tavoli, divani, sedie, ma anche tv, lavatrici stufe e ventilatori. Non potranno essere conferiti, invece, materiale edile di risulta, amianto, colori, vernici, bombole di gas, olio motore esausto e indumenti. Il servizio prenderà il via il 21 aprile prossimo dalle 15 alle 18 in Largo Sant’Antonio Abate; il 28 aprile dalle 15 alle 18 presso Porta San Paolo e infine, il 5 maggio sempre dalle 15 alle 18 a Largo San Leonardo. Lungo le vie del centro storico sono stati installati, inoltre, 20 cestini di cortesia che consentiranno, ai passanti di gettare rifiuti di piccole dimensioni.

Mentre, sabato 3 maggio, alle ore 17.30, nella sala civica di Palazzo San Giorgio si terrà un incontro durante il quale gli abitanti del borgo antico daranno consigli e suggerimenti all’assessore all’Ambiente, Stefano Ramundo e ai vertici della Sea al fine di migliorare il servizio. Cambiano, infine, anche gli orari dell’ info-point a Piazzetta Palombo che dal 2 maggio, sarà aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, eccetto i giorni festivi.

