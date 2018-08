Raccolta differenziata in arrivo a San Giovanni

Se per alcune zone della città (via Garibaldi, in primis) bisognerà attendere ancora alcuni mesi, a breve dovrebbe essere avviata la raccolta, con rimozione dei cassonetti vecchi, presso Parco dei Pini e, da settembre, nel quartiere San Giovanni, uno dei più estesi e ‘temuti’ per motivi organizzativi.

Intanto, sono stati segnalati alcuni disagi in via XXIV Maggio: il servizio dovrebbe partire nel giro di pochi giorni ma i cassonetti vecchi, presi ancora d’assalto da residenti e abitanti di altre aree del capoluogo, non sono stati ancora tolti. “La spazzatura – spiega un residente – è ancora regolarmente gettata nei vecchi secchi della spazzatura. Ci auguriamo una pronta risoluzione da parte del comune che, naturalmente, dovrà ben sposarsi con la civiltà delle persone”.