Raccolta carta… giù per le scale. Disavventura a Montenero

Brutta disavventura per l’operaio addetto alla raccolta della carta per conto della ditta scelta dall’Unione dei Comuni del Basso Molise per la raccolta differenziata. A Montenero di Bisaccia, nei giorni scorsi, durante il solito servizio di ritiro, il camioncino si è messo improvvisamente in movimento precipitando lungo le scale, probabilmente senza freno di stazionamento, per fortuna senza creare danni ma solo tanto spavento per l’autista. Per quel giorno, ovviamente, il servizio è stato sospeso ma immediatamente recuperato in settimana. Dell’accaduto se n’è occupata anche l’amministrazione comunale con l’assessore Simona Contucci che ha fatto chiarezza sull’episodio.

