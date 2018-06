Quotidiano e Coriolis in diretta da Piazza Municipio (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO. ‘Il Quotidiano del Molise’ e Coriolis By Eden vi aspettano in Piazza Municipio. Abbiamo appena terminato di allestire il nostro gazebo per questo speciale Corpus Domini 2018. La nostra redazione web vi racconterà le curiosità, le bellezze e, perchè no, anche le stranezze della festività più attesa dai campobassani con interviste, dirette e tanto altro. Inoltre, presso il nostro stand avrete la possibilità di gustare del caffè accompagnato con dell’ottimo cioccolato Venchi. E dal momento che siamo sopratutto social non perdete l’occasione di postare il vostro selfie nella nostra cornice da 22.255 mila ‘like’. Vi aspettiamo!

+39 3201122791