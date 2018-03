Quintino Pallante candidato del movimento “Una nuova Italia”

E’ Quintino Pallante il candidato governatore scelto dal Movimento “Una nuova Italia” alle prossime elezioni regionali del 22 aprile. Dal Presidente Aldo Di Giacomo riceviamo e pubblichiamo la seguente nota.

Il nostro movimento non può condividere in alcun modo le posizioni di chi della politica ne ha fatto una professione; tale regola vale a livello nazionale ma è ancora più imprescindibile in Molise. Non si può che rabbrividire di fronte all’ennesima candidatura di Paolo Frattura alla Regione, questo appare come chiaro esempio di chi fa l’imprenditore della politica che è solo l’esempio più lampante. Il nostro movimento “UNA NUOVA ITALIA” auspica e sollecita la candidatura di Quintino Pallante, il quale sarà il nostro unico candidato al consiglio regionale; una figura imprenditoriale della società civile che ha dimostrato le proprie capacità di gestione e con un chiaro profilo di professionista. È questo il pensiero del presidente nazionale del movimento “UNA NUOVA ITALIA” Dott. Aldo Di Giacomo condiviso dall’ intero movimento.

