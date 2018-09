Questione Tua, Di Brino: «Chiedo ufficialmente a Sbrocca di liquidare la società»

REDAZIONE

TERMOLI

Era il 2012 quando l’allora sindaco di Termoli, Di Brino, annunciava lo scioglimento della Società di Trasformazione Urbana Adriatica (Tua). La società era stata costituita nel 2003 per portare a termine progetti nel settore urbanistico ed opere pubbliche.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti ma ad oggi non è ancora stata definita la modalità di scioglimento. . «Non capisco perché Sbrocca non voglia chiudere questa vicenda. La Tua è ancora lì con le spese a carico della collettività termolese». Ha spiegato Di Brino in conferenza stampa questa mattina, venerdì 28 settembre, presso il comune di Termoli.

IN ALTO, L’INTERVISTA ALL’EX SINDACO DI TERMOLI ANTONIO DI BRINO