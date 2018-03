‘Qualcuno volo sul nido del cuculo’, in scena al Savoia lo spettacolo di Alessandro Gassmann

Continua la stagione teatrale 2018 al Savoia. Martedì 27 marzo alle ore 21, nella splendida cornice del teatro del capoluogo, andrà in scena lo spettacolo ” Qualcuno volò sul nido del Cuculo” con la prestigiosa regia di Alessandro Gassman. Il romanzo, scritto da Ken Kesey nel 1962 e inscenato da Dale Wassermann nel 1971 per Broadway, fu pubblicato dopo un’esperienza lavorativa, vissuta da Kesey, in un ospedale psichiatrico in California.

Lo scrittore racconta, attraverso il protagonista Randle McMurphy, un delinquente che si finge pazzo per evitare la galera, la vita dei pazienti e il trattamento che veniva riservato loro, un sistema repressivo, ingiusto e crudele. Lo spettacolo curato da Alessandro Gassmann, rielaborato dallo scrittore Maurizio de Giovanni, è una rivisitazione della composizione letteraria americana, caratterizzata da un trasferimento geografico e temporale. Da un ospedale americano degli anni ’70, si passa infatti al nosocomio psichiatrico di Aversa del 1982. E il risultato è una messa in scena appassionata, toccante e divertente, con un forte aspetto emotivo e sociale.

Per la vendita dei biglietti è attivo lo sportello di Via Milano, all’ex Gil, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 11 alle 13. Inoltre, il giorno stesso dello spettacolo sarà aperta anche la biglietteria situata in Piazza Pepe, a partire dalle ore 18. Mentre per l’acquisto online, cliccare qui.

