Quagliariello in Molise: “Toma può contribuire al rinnovamento della classe politica”

CAMPOBASSO. “Siamo qui perché appoggiamo in pieno la candidatura di Donato Toma e perché crediamo che possa contribuire al rinnovamento della regione”. Queste le prime parole del senatore Gaetano Quagliariello, arrivato questo pomeriggio in Molise per dare il proprio sostegno al commercialista candidato alla presidenza della regione Molise con la coalizione di centrodestra. Quagliariello, leader del movimento Idea confluito poi nella quarta gamba ‘Noi con l’Italia’ ha spiegato anche perché in Molise non sia stata presentata una lista: “La nostra posizione è stata chiara fin dall’inizio. Non abbiamo presentato una nostra lista perché ci sembrava di essere ancorati al passato (Idea aveva comunque partecipato a tutti i tavoli organizzati dalla coalizione di centrodestra per individuare il candidato presidente, scelta che, come noto, alla fine delle consultazioni è ricaduta sul commercialista campobassano) ma questa posizione non ha mai investito il candidato Donato Toma e infatti oggi siamo qui per fare campagna elettorale insieme a lui.

