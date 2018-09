Pusher fermato per un controllo aggredisce gli agenti, arrestato

BOJANO

Prosegue incessante la lotta alla droga da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso.

In particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bojano, nell’ambito di servizi mirati al controllo del territorio, ed in particolare al contrasto del fenomeno in questione, hanno tratto in arresto un 47enne, originario del Senegal, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, in servizio di controllo del territorio teso a prevenire i reati in genere, nei pressi di un locale notturno di intrattenimento, alla richiesta da parte dei militari di mostrare i documenti, l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è disfatto frettolosamente di un involucro, subito recuperato, contenente circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sentitosi quindi braccato, il 47enne ha inoltre opposto resistenza, aggredendo e minacciando i militari operanti che a seguito di tali azioni hanno proceduto all’arresto anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, lo stesso, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Campobasso.