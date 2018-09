Provinciale 163, ultimato il tratto da Castelmauro a Civitacampomarano

CASTELMAURO

Lavori sulla strada provinciale 163, ultimato anche il tratto Castelmauro – Civitacampomarano. Dopo il tratto Castelmauro – Palata, sono stati ultimati i lavori di sistemazione della strada provinciale 163 anche nel tratto tra Castelmauro e Civitacampomarano, fino al bivio di Castelbottaccio. Importanti i lavori eseguiti nel punto più critico, in località Canaloni, all’altezza della ex discarica comunale di Castelmauro, dove un imponente movimento franoso da tanti anni nel periodo invernale metteva a rischio la transitabilità della strada. «Il nostro grande impegno di questi ultimi anni, sostenuto anche dal contributo di alcuni cittadini e parroci del territorio, ha portato i frutti auspicati e finalmente la strada di collegamento con Termoli da un lato e Campobasso dall’altro, può essere classificata nuovamente strada provinciale – fa sapere il primo cittadino Angelo Sticca – anzi, molto presto tornerà strada statale di competenza dell’Anas, così come più volte da noi chiesto.

Ringrazio la Regione Molise per aver accolto il nostro grido di allarme, finanziando l’opera e la Provincia di Campobasso che, nonostante le molteplici difficoltà in cui è costretta ad operare, ha dato priorità ad un territorio che ogni giorno rischiava di rimanere isolato per la precarietà della rete viaria. Il pessimismo manifestato da molti nei commenti dei precedenti post informativi si è rivelato un errore! Personalmente – chiude la nota – ritengo che i lavori potevano e dovevano essere eseguiti certamente in modo più celere, in considerazione della drammatica condizione in cui versava il tratto stradale. Non si tratta di opera faraonica, per carità, ma di un’opera per noi particolarmente importante, un notevole miglioramento della viabilità del territorio che ci aiuta a vivere meglio e ci consente spostamenti più veloci e sicuri».