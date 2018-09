Province, trasferimento strade: 147 chilometri passano ad Anas

Agenzia del Demanio, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Anas hanno firmato questa mattina, presso Palazzo Vitale, i verbali di consegna in attuazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso relativo alla revisione delle strade di interesse nazionale e regionali.

Due i verbali sottoscritti, uno per la Provincia di Campobasso, l’altro per la Provincia di Isernia.

La strade ricadenti nel territorio molisano che sono state consegnate dalla Regione e dalle due Amministrazioni provinciali all’Anas assommano a 149,441 chilometri, di cui 136,761 in provincia di Campobasso e 12,680 in provincia di Isernia. Per effetto degli stessi verbali, l’Anas ha provveduto a consegnare alla Regione e alle due Province molisane 46,431 chilometri di strade, di cui 39,615 alla Provincia di Campobasso e 6, 816 a quella di Isernia.

Con la sottoscrizione dei verbali passano diversi chilometri di strade dalle due Province all’Anas e nel contempo alcuni tratti dall’Anas alle Province.

Per quanto riguarda Palazzo Magno, su un totale di 1500 km di strade, ne sono passati all’Anas 147 (tra cui il Rivolo e alcuni tratti della Tangenziale Est), l’Anas ha invece ceduto all’Ente di via Roma 40 chilometri di vie.

Ringraziamenti da parte del presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista, dopo la sottoscrizione dei verbali, ai dipendenti di Palazzo Magno che hanno seguito con attenzione tutto l’iter, all’Anas, al presidente della Regione Donato Toma, all’assessore Vincenzo Niro, all’ex governatore Paolo Frattura e all’ex assessore Pierpaolo Nagni.