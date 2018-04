Prosegue la derattizzazione nel centro storico, domani la conclusione

CAMPOBASSO. Ha preso il via ieri, sabato 28 aprile, per concludersi domani, lunedì 30 aprile, il capillare servizio di derattizzazione nell’area del centro storico di Campobasso. Il piano, messo a punto nei giorni scorsi dall’assessorato all’Ambiente di Palazzo San Giorgio, arriva anche a fronte delle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini relativamente alla presenza di roditori nel capoluogo.

Le operazioni sono effettuate dalla società ‘Servizi Innovativi’ e si svolgono nelle ore diurne, in piena sicurezza per la salute dei cittadini. Non si prevedono infatti azioni invasive né nocive per gli esseri umani, ma esclusivamente mirate a colpire i topi. L’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo rassicura la cittadinanza che la derattizzazione esclude anche il possibile e involontario avvelenamento degli animali domestici.

Dopo la due giorni nel borgo vecchio, la derattizzazione proseguirà il 2, il 3 e il 4 maggio nel resto della città.

Inoltre, dal Comune informano infine che a seguito delle operazioni di derattizzazione si potrebbero trovare topi morti in strada che saranno opportunamente rimossi dalla Sea. Nel chiedere la collaborazione dei cittadini, l’assessorato all’Ambiente ricorda che a disposizione dei campobassani c’è il numero della Sea 800 99 31 59 al quale rivolgersi per segnalare l’eventuale presenza di ratti morti lungo le strade del capoluogo.

