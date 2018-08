Pronti i parcheggi all’ingresso Nord

Isernia, sono pronti i parcheggi situati all’ingresso Nord della città, nel tratto di viale dei Pentri antistante al Grand Hotel Europa. Le transenne sono state eliminate, l’area parcheggio è asfaltata, il marciapiede e percorribile dei cittadini e la fascia verde che costeggia la strada c’è il prato, ci sono le panchine e sono stai piantati alberi ad alto fusto. E tra pochi giorni l’area asfaltata dedicata alla sosta delle auto dovrebbe essere fruibile per gli automobilisti. Sono così stati ultimati i lavori avviati dall’amministrazione comunale alla fine dello scorso anno, più precisamente nel mese di agosto. Nella zona, prima dell’intervento, era già presente una massicciata, che era stata eseguita da una ditta in base alle opere di urbanizzazione. Poi il Comune, utilizzando alcuni finanziamenti ricevuti tempo addietro dalla Regione Molise, ha dato il via ai lavori.

C’è ancora un tratto di viale dei Pentri, adiacente a quello in cui si sono appena conclusi i lavori, che è privo di marciapiedi e per il quale era previsto un intervento edilizio. Per questo secondo tratto esisteva già una convenzione, varata nel 2007 e avviata nel 2004, che prevedeva l’avvio dei lavori da parte di un’azienda che avrebbe dovuto realizzare un fabbricato in zona. Tuttavia, a causa della congiuntura economica, la realizzazione non è partita e così anche i lavori al secondo tratto di viale dei Pentri sono rimasti fermi. Non è escluso, però, che in futuro anche quest’ultimo tratto possa essere sistemato. Come reso noto, Infatti, dal vicesindaco Cesare Pientrangelo in concomitanza con l’avvio del cantiere appena chiuso, l’amministrazione stava lavorando anche per studiare l’eventuale possibilità di riavviare l’iter rimasto bloccato. Con l’auspicio di giungere alla presentazione di un nuovo progetto.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp