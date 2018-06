Prodotti locali, il Comune punta sul marchio De.Co

Fare dei prodotti tipici del territorio un fiore all’occhiello che contribuisca a promuoverne la diffusione, attraverso un attestato che ne assicuri le caratteristiche e la qualità. È l’obiettivo che si è prefissa l’amministrazione comunale di Isernia, che vuole puntare sul marchio De.Co, ossia la ‘Denominazione comunale d’origine’ per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.

Tra i propri fini istituzionali, si legge nell’avviso che invita i cittadini a partecipare all’incontro, l’ente ha quello di intraprendere iniziative che “puntino a sostenere ogni forma d’intervento di valorizzazione del patrimonio delle produzioni locali connotate da interesse pubblico, perché costituenti risorse di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché strumenti di promozione del territorio”. Quindi l’ente punta a individuare originali e caratteristiche produzioni locali che, per via della loro rilevanza, siano meritevoli di promozione e protezione. Ciò proprio attraverso l’istituzione di uno specifico ‘Registro pubblico’ ed il rilascio del marchio De.co, che attesta il legame con il territorio. Martedì 19 giugno, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Isernia, si terrà il primo incontro per la definizione del Regolamento DeCO.

L’incontro rientra nei processi inclusivi di partecipazione attiva aperti a tutta la cittadinanza (soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, in qualunque forma costituiti e rappresentati), quindi tutti possono intervenire. I partecipanti concorreranno alla definizione del citato Regolamento DeCO, e data l’importanza l’ente municipale ritiene “auspicabile – si legge nella nota di Palazzo San Francesco – che la cittadinanza ne sia partecipe e protagonista, affinché gli organi di governo locale possano fruire di opinioni e conoscenze manifestate dal corpo sociale, oltre che dai diversi soggetti istituzionali del territorio”.

