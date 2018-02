Proclamato il lutto cittadino a Montecilfone per la morte della giovane Anna

Sarà lutto cittadino a Montecilfone nel giorno dei funerali di Anna Lamelza, la 18enne morta al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli nella mattinata di ieri nel giro di pochi minuti dopo aver chiesto l’aiuto dei medici per delle difficoltà respiratorie. Sarà l’autopsia che si terrà lunedì mattina e richiesta dalla stessa azienda sanitaria a chiarire le cause del decesso della ragazza molto conosciuta in paese. La giovane è deceduta ieri mattina dopo che si era recata in pronto soccorso per farsi visitare. Quando era arrivata al San Timoteo di Termoli aveva dele fortissime difficoltà respiratorie. I medici del Triage, lo sportello che assegna le priorità per i trattamenti di emergenza, si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione ma non hanno avuto neanche il tempo di intubarla o fare un prelievo perché in una manciata di minuti la giovane si è accasciata per terra, svenuta. Saranno i medici di anatomia patologica che dovranno escludere anche delle malattie congenite o autoimmuni e ricostruire quello che è successo fino al momento del decesso. Intanto il sindaco del paese bassomolisano ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno del funerale che sarà stabilito solo dopo l’esame autoptico, per stringersi attorno ai familiari della vittima. Nel frattempo l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa del Molise si sono stretti vicino al tele cineoperatore di Telemolise, Alessandro Nardella, “aggredito – si legge in una nota stampa con una testata al volto, ieri, nei pressi dell’ospedale di Termoli, in occasione del decesso di una diciannovenne per cause da accertare. Il cameraman è stato oggetto di violenza gratuita, inaccettabile e ingiustificata. L’operatore, infatti, stava risalendo in macchina dopo aver rassicurato i presenti che non era stata effettuata alcuna ripresa. A Nardella, l’Ordine e l’Asm formulano i migliori auguri di pronta guarigione”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp