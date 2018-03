Processione ‘Venerdì Santo’. In diretta sul sito foto e video da Campobasso e Isernia

A partire da oggi hanno inizio i tradizionali appuntamenti della settimana santa. Il Molise, come ogni anno, riaccoglie tutti coloro che tornano in occasione delle festività per celebrarle in famiglia. Le strade di Campobasso e Isernia si riempiono già da stasera, giovedì santo, in prossimità delle chiese per la consueta visita ai Sepolcri e domani, venerdì 30 marzo, per la suggestiva processione del Cristo Morto. Un appuntamento che i molisani attendono con grande partecipazione e che vi offriremo la possibilità di seguire anche sul sito de ‘Il Quotidiano del Molise’ attraverso foto e video in diretta da Campobasso e Isernia.

