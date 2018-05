Problemi di coppia, cosa fare quando sono insormontabili

Your browser does not support the video tag.

19Purtroppo può capitare a tutti di non avere più una vita di coppia da sogno. Le problematiche possono avere origini tra le più disparate, dal cambio di lavoro ai problemi economici, dalle differenze impossibili da sopportare fino ad abitudini che cambiano con il passare degli anni. Se si nota che tali divergenze non possono essere superate in alcun modo è importante sedersi attorno a un tavolo, per capire come procedere verso il futuro. Del resto la vita è una sola, conviene imparare a godersi ogni momento, cercando di risolvere le problematiche non appena si presentano, senza attendere oltre. In situazioni come queste è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato divorzista Bergamo, per farsi consigliare al meglio su come procedere.

Quando le cose vanno male, ma non stanno per volgere al peggio

Non sempre una crisi matrimoniale si traduce in litigi feroci e in discussioni senza soluzione. Spesso i due coniugi, che hanno trascorso insieme diversi momenti felici, riescono a trovarsi d’accordo almeno in una cosa: la separazione. Anche in questi casi è sempre bene consultare un avvocato, volendo lo si può fare anche congiuntamente. Il professionista sarà in grado di trovare la migliore formula possibile per la futura separazione, o anche per l’eventuale divorzio, senza che le pratiche divengano tantissime e senza il rischio che si protraggano per molti anni. Del resto questa è l’attività dell’avvocato divorzista: non si occupa solo di diatribe infinite, ma anche di separazioni consensuali che si svolgono in tempi brevi e con spesa minima.

Le discussioni infinite

Purtroppo chi in passato si è dovuto separare sa che non sempre le cose volgono per il meglio. Capita infatti di dover discutere con il partner non solo per le questioni più importanti, come ad esempio la custodia dei figli o l’utilizzo della casa di famiglia, ma anche di litigare per cose decisamente meno fondamentali, come ad esempio la proprietà dei regali ricevuti in occasione del matrimonio, o l’utilizzo di beni di vario tipo. Ovviamente in occasioni di questo genere l’avvocato divorzista ci è ancora più utile, in quanto ci potrà indicare le corrette procedure per ottenere ciò che desideriamo, anche se si tratta semplicemente di porre fine alle discussioni con il coniuge.

Cosa può fare l’avvocato

Gli studi legali che si occupano di separazioni e divorzi offrono diverse tipologie di servizi, a partire dalla comune produzione di tutta la documentazione necessaria in queste occasioni. Ci sono poi controversie che toccano vari ambiti, tra cui una delle più importanti riguarda l'affidamento dei figli; per riuscire a concordare un affidamento congiunto, o una corretta distribuzione del tempo da condividere con i figli, è sempre consigliabile consultare un professionista esperto di questo settore. Del resto stiamo parlando di una questione che è spesso è di primaria importanza e attraverso la quale spesso si cerca di "ricattare" il partner, causando non pochi problemi a livello psicologico. L'avvocato può anche operare nel caso in cui ci siano sospetti di tradimenti o di comportamenti poco chiari.