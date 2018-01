Primo Report su rappresentanza in rosa, Lembo: “In Molise cause ostative persistono”

CAMPOBASSO. Ancora quote rosa in netta minoranza in Molise sia nelle aziende e sia nelle istituzioni. Ad attenzionare sull’argomento la Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo, che denuncia quanto sia dominante la rappresentanza maschile in regione a discapito di quella femminile ridotta al minimo. Sono poche, anzi pochissime, le donne ad occupare posti di responsabilità: sono meno di dieci le donne sindaco su 136 comuni molisani e la giunta regionale è l’unica in Italia a non avere una rappresentanza al femminile, mentre in consiglio sono soltanto tre. Questi alcuni dei dati raccolti nel primo rapporto sulla presenza delle donne nelle istituzioni molisane che mostra una fotografia tutt’altro che ‘rosa’ della situazione in regione peggiore solo in Calabria, Abruzzo, Sardegna e Puglia. Nonostante la legge Delrio che introduce l’obbligatorietà di almeno il 40% di rappresentanza femminile negli esecutivi dei comuni con più di tremila abitanti, il Molise sembra essere restio ad adeguarsi. Una carenza dovuta anche ad una mancanza di fiducia nei confronti delle donne che, nonostante si candidino ad occupare posti di rappresentanza, non vengono elette. Un pregiudizio culturale che accenna tutt’altro a scomparire e anche la mancanza di strumenti adeguati che consentano alle stesse di conciliare lavoro e famiglia.

Intanto la Provincia di Campobasso ha riattivato da poco il Comitato Unico di Garanzia volto a contrastare ogni forma di discriminazione di genere.

