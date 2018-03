Prete pedofilo, in Procura la registrazione delle dichiarazioni rilasciate alle Iene

ACQUAVIVA DI ISERNIA. Nuovo colpo di scena nella vicenda dell’ex parroco di Acquaviva d’Isernia, accusato di abusi sessuali su un ragazzo.

Quest’ultimo, infatti, insieme al suo avvocato, Cavaliere, ha portato negli uffici della Procura di Isernia il servizio giornalistico del noto programma di Italia uno “Le Iene” dove il sacerdote polacco ammette le sue colpe e fa di più, alla vittima chiede di dimenticare. Quel dialogo tra il prete e Giorgio Babicz ha lasciato tutti sconcertati, anche gli stessi fedeli al giorno della messa in onda del servizio avevano comunque provato a difendere quel parroco.

“Per quegli errori che ho commesso ti chiedo sinceramente scusa – queste alcune delle parole del sacerdote durante la conversazione in polacco con il 34enne Babicz – Non sto dicendo che ero un santo. Io voglio che ci sia pace tra di noi, come comanda il Signore. Senti nessuno è perfetto. È inutile che andiamo a scavare nel passato. La vita è un mistero, questa è la verità. Mettiamoci una pietra sopra. Tu dimentica e io dimentica. Iniziamo a vivere in un modo cristiano”.

“Abbiamo integrato la denuncia inoltrata in Procura con queste immagini e queste ammissioni – ha detto Cavaliere – ci rimettiamo alle scelte della magistratura ma noi abbiamo la necessità di fare tutto quanto ci è possibile perché finalmente vanga fuori la verità e quindi la chiesa cattolica assuma i provvedimenti necessari e cioè rimuovere il prete definitivamente da ogni incarico diocesano e non che sia trasferito di parrocchia in parrocchia perché a rischio potrebbero esserci altri bambini”.

Nel frattempo la vittima ha già testimoniato al tribunale ecclesiastico di Napoli che sta conducendo indagini per conto del Vaticano. Giorgio Babicz ha raccontato degli abusi sessuali subiti dal prete polacco ma anche da parte di altri tre ecclesiastici che, venuti a conoscenza di quanto stava accadendo, non avrebbero fatto nulla per aiutarlo. Tra questi, stando alle dichiarazioni del giovane polacco, c’era chi gli prometteva denaro una volta maggiorenne in cambio di favori sessuali, chi attribuiva le sue parole all’opera del demonio e chi ha fatto spallucce.

