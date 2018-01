Presunti avvisi di Enel Energia comparsi in città: sospetta truffa

CAMPOBASSO. Un avviso che riporta il brand di Enel, affisso dInanzi a numerosi condomini del quartiere Cep ha insospettito più di qualche cittadino. É probabile si tratti di una truffa, il tentativo di qualche furbetto che fingendosi un agente dell’Enel cerca di inoltrarsi in casa con una scusa annunciando la sua futura ‘visita’: “Vi avvisiamo che in questi giorni, dalle 9.30 alle 19 passeranno gli incaricati di Enel energia. Muniti di tesserino di riconoscimenti; per illustrare; delle nuove tariffe di luce e gas. Vi preghiamo portata di mano? delle ultime fatture. Vi ringraziamo per la collaborazine”.

Un italiano tutt’altro che corretto, ma anche decisamente incomprensibile, campeggia sul volantino postato anche su facebook da Antonio Vinciguerra (avvocato presso la Confconsumatori Molise) dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito. Un post al quale lo stesso colosso che si occupa della fornitura elettrica nel nostro paese (presumibilmente) risponde affermando: “è possibile che alcuni agenti di vendita utilizzino illegittimamente il brand di Enel”. L’ipotesi che si tratti di una truffa architettata da qualche malintenzionato non è stata però nè confermata e nè smentita, anche se la possibilità che si tratti di un tentativo di raggiro – come se ne sono verificati a decine negli scorsi mesi – invita comunque a tenere gli occhi aperti.

Qualora i cittadini volessero ulteriormente verificare l’identità degli operatori di aziende partner che operano in nome e per conto di Enel Energia, possono contattare il numero verde 800 900 860 indicando le generalità e nome dell’Azienda.

