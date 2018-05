Presunti abusi sulla figlia minorenne, parla l’avvocato: “La mamma respinge ogni addebito”

Respinge ogni addebito la mamma della 13enne che, ad oggi residente in una cittadina lontana dai confini molisani, sarebbe stata oggetto di abusi da parte della donna. Tramite il suo legale, l’avvocato Silvio Tolesino, si difende spiegando che non vive più con la ragazzina da quando lei era una bambina, cioè da circa sette anni. Tolesino, al tempo stesso, si è opposto alla richiesta di incidente probatorio avanzata dal pm, riscontrando un vizio di forma nella documentazione. Si attende la decisione del giudice che valuterà, com’è probabile che sia, la necessità di ascoltare l’adolescente in un confronto protetto, a cui prenderà parte anche la difesa della madre.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp