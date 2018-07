Preso spacciatore di droga all’ingrosso, fermato in auto con un chilo di cocaina

TERMOLI. Gli uomini della Guardia di Finanza lo hanno visto sfrecciare di notte sull’autostrada A14, a poca distanza dal casello di Termoli. Quando l’hanno fermato e hanno proceduto alla perquisizione del veicolo la conferma di tutti i sospetti: ben nascosti nell’auto c’erano un chilo e 100 grammi di cocaina e una ventina di grammi di cobret. Nuovo colpo al traffico e spaccio di droga in basso Molise. A entrare in azione nella notte tra domenica e lunedì sono stati i militari della tenenza di Termoli della Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle, che stavano lavorando su una segnalazione, se lo sono visti sfrecciare davanti. Una velocità che unita all’orario decisamente particolare hanno confermato i sospetti. L’uomo viaggiava in direzione nord, forse diretto in Abruzzo. Con sé aveva un carico importante di droga: un chilo e 100 grammi di cocaina e una ventina di grammi di cobret, una sorta di eroina di scarto che vede tra i principali ‘piazzisti’ i clan campani della malavita. Quando l’uomo è passato davanti ai finanzieri questi si sono lanciati immediatamente al suo inseguimento. Il conducente, fermato al posto di blocco predisposto vicino all’area di servizio ‘Trigno,’ in territorio di Montenero di Bisaccia, è stato controllato. Come è stata controllata la vettura, da cima a fondo. Ben nascosta nell’auto c’erano un chilo e 100 grammi di cocaina e una ventina di grammi di cobret. Su ordine della Procura di Larino, la droga è stata sequestrata, mentre il pusher è stato arrestato e condotto nel carcere di Larino.