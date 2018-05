Presidenza del Consiglio-Sottosegretario: sarà staffetta Micone-Pallante

Sarà nominato a giorni, con decreto del presidente della giunta Donato Toma, il quinto assessore regionale. Entrerà a far parte dell’esecutivo, come già riportato l’11 maggio scorso, Luigi Mazzuto. Dunque il neo governatore ha deciso di avvalersi di una personalità esterna, ovviamente in quota Lega, partito a cui spettava l’ultimo posto disponibile. Resta fuori così Aida Romagnuolo che sarà capogruppo in consiglio del partito di Salvini.

Non sarà contestuale la nomina del sottosegretario che dovrebbe arrivare tra una ventina di giorni. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe ricoprire tale ruolo Quintino Pallante, almeno per i primi due anni e mezzo. Accordi di maggioranza prevedrebbero una staffetta sia per la presidenza del consiglio, sia per il sottosegretariato. Pallante dovrebbe sostituire Micone alla presidenza a metà mandato. Per il momento gli verrebbe affidato l’incarico di Sottosegretario. Lascerebbe in tal modo la presidenza della quarta commissione che andrà a Filomena Calenda. A sostituire quest’ultima nell’ufficio di presidenza dovrebbe essere Paola Matteo.

Intanto con l’ingresso in Giunta di Mazzuto che avrà le Politiche Sociali, saranno rimodulate anche le deleghe. Che sino ad ora sono state solo annunciate, ma non ci sono stati atti formali in Regione. Dopo i recenti malumori sorti in maggioranza il governatore Toma sembra essere deciso ad un mini rimpasto. La delega ai Trasporti, ad oggi nelle mani di Di Baggio, dovrebbe finire a Vincenzo Cotugno, l’assessore che sembrerebbe essere maggiormente scontento.

Quello degli incarichi è un argomento che certamente non appassiona i molisani. Che attendono altri provvedimenti. Finita questa fase, Palazzo D’Aimmo potrà iniziare a lavorare a beneficio dei cittadini.

mdi

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp