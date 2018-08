Presentata la quarta edizione di Kiss Me Deadly, cinque giorni di noir a Campobasso

CAMPOBASSO. ‘Kiss me Deadly’ torna sul luogo del delitto per un abbraccio globale sul genere noir, configurandosi per questa quarta edizione come un vero e proprio festival, oltre ad essere uno degli eventi di punta selezionati e finanziati dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise. Questa mattina, 27 agosto, la presentazione alla stampa nel Palazzo Gil, pronto ad ospitare la kermesse patrocinata da Lucca Comics & Game e promossa dalla Fondazione Molise Cultura, nell’ambito del Patto per lo sviluppo.

E’ toccato al direttore artistico Leopoldo Santovincenzo (regista Rai) e al presidente dell’associazione Thelonious Monk, Gianclaudio Piedimonte presentare la kermesse inaugurata con l’incontro con il fotografo Francesco Acerbis (in collaborazione con il Centro Vivian Maier) seguita dalla proiezione del film del regista francese Olivier Marchal “La truffa del secolo”. Ma KmD significa proiezioni di pellicole inedite, retrospettive, incontri con scrittori e autori, fotografia, fumetto, workshop e musica che per cinque giorni si snoderanno all’interno del palazzo Gil fino al 31 agosto.

E’ stato l’assessore Vincenzo Cotugno a salutare la stampa e gli ospiti del festival annunciando quello che viene definito “un cambio di marcia” nell’ambito delle deleghe ricevute dal presidente Toma. “Abbiamo l’obiettivo di veicolare la regione con passo diverso rispetto al passato – ha sottolineato Cotugno – per questo abbiamo selezionato quattro/cinque eventi cult della stagione veicolate dal nostro braccio operativo che è la Fondazione Molise Cultura, che potessero fornire una valenza di qualità a questa regione. Domenica sera con la Traviata a Venafro abbiamo avuto un grandissimo successo che replicheremo questa sera. Questo successo certifica che siamo sulla buona strada, abbiamo imboccato una valida strada per la valorizzazione della regione, delle sue bellezze e dei suoi stessi artisti.” Ma lo sguardo di Cotugno è rivolto al futuro: “Partiremo dal prossimo mese con un piano strategico sul turismo e sulla cultura che ci consenta già dal 2019 di poter veicolare un grande programma che metta nelle condizioni istituzioni, associazioni, pro loco e quanti’altro per avere tempi giusti che affrontare una programmazione che possa dare risultati di rilievo. Questa è l’occasione per continuare ad aprire questo palazzo alla città e alla regione, ogni occasione è buona. Questo è il palazzo della cultura dei molisani, il nostro obiettivo è quello di farlo rimanere aperto per 365 giorni l’anno, dobbiamo riuscirci. Eleviamo la qualità, eleviamo i contenuti – ha concluso Cotugno – sono convinto che in questo modo il Molise Cenerentola possa esprimere delle grandi occasioni ma soprattutto delle grandi bellezze.”

Un obiettivo condiviso dal coordinatore Sandro Arco e dalla presidente Antonella Presutti. “Mantenere la continuità su alcuni progetti di qualità è la vera sfida – ha commentato Presutti – KmD ci sta riuscendo, intercettando un pubblico numeroso e molto interessato. Qual è la forza? Io credo che sia innanzitutto la forza di una rete complessiva, di coloro che animano questo progetto e che collaborano e cooperano anche a titolo personale, sul piano del volontariato, nella realizzazione del progetto. Un’operazione intelligente che permette di vivere tutti gli spazi di questo palazzo che significa vivere la cultura come momento di socializzazione e dunque di confronto. E’ da sottolineare come sia importante l’ingresso della Regione Molise che ha fatto proprio questo progetto. La presenza dell’assessorato – ha concluso Antonella Presutti – è il risultato della sensibilità dell’assessore; significa che per il prossimo anno ci sarà la possibilità di lavorare in maniera più distesa sulla manifestazione”. Le attività della kermesse proseguiranno domani pomeriggio, 28 agosto, dalle ore 16,30 con il workshop sulla fotografia curato da Francesco Acerbis, alle 17 invece la proiezione nell’auditorium con il primo film della retrospettiva dedicata ad un’icona del cinema come Gene Tierney curata da Pasquale Pede. Spazio al fumetto dalle ore 19 con l’inaugurazione della mostra “Gialli…da ridere” a cura di Pier Luigi Gaspa (Lucca Comics & Game), a seguire l’incontro sul noir a fumetti con Ratigher e Marco Galli, infine alle ore 21 il film della regista spagnola Ana Asenzio “Most beatiful Island”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp